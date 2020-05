Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unfallflucht auf der Kreisstraße 1007

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht geben können, die sich am Freitag gegen 12.20 Uhr auf der Kreisstraße 1007 im Bereich der abknickenden Vorfahrtsstraße in Richtung der Kreisstraße 1006 ("Ihinger Straße") Richtung Magstadt ereignete. Ein 61 Jahre alter Motorradlenker befuhr die K 1007 von der Bundestraße 295 kommend und wollte im weiteren Verlauf der abknickenden Vorfahrtsstraße folgen. Zeitgleich fuhr ein noch unbekannter PKW-Lenker von Weil der Stadt-Schafhausen kommend an die abknickende Vorfahrtstraße heran. Mutmaßlich aus Unachtsamkeit übersah er den Suzuki-Lenker und nahm diesem die Vorfahrt. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Suzuki. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der Unbekannte, der mutmaßlich einen orangefarbenen VW Golf der 4. Generation mit Tübinger Kennzeichen (TÜ-) lenkte, setzte seine Fahrt anschließend in Richtung der B 295 fort.

