Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 14.06.2019: Heuchelheim: Brand des Kindergartens in Heuchelheim - Folgemeldung zu den Pressemeldungen vom 09.06.2019 und 11.06.2019

Gießen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Brand des Kindergartens in Heuchelheim nach Personen, die sich unmittelbar vor dem Brand am letzten Sonntag auf dem Gelände er KiTa aufgehalten haben sollen. Am Sonntagnachmittag ging gegen 15.45 Uhr bei der Rettungsleitstelle Gießen Meldungen über einen Brand im Außenbereich des Kindergartens ein. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf das Gebäude übergegriffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet eine Mülltonne aus ungeklärter Ursache in Brand, griff auf eine Sitzbank sowie auf das Gebäude über. Der Kindergarten brannte fast völlig ab und ist zurzeit nicht mehr nutzbar.

Bei den vielen Zeugenbefragungen konnten inzwischen Hinweise darauf erlangt werden, dass sich wenige Minuten vor dem Brandausbruch Kinder bzw. Jugendliche auf dem Gelände des Kindergartens aufgehalten haben sollen. Ob diese Personen mit der Brandlegung in Verbindung stehen oder als Zeugen in Frage kommen, ist bislang noch unklar.

Unabhängig voneinander berichteten Zeugen, dass sie am Pfingstsonntag, gegen 15.00 Uhr, Personen auf dem Gelände gesehen haben. Zum einen sollen sich zwei Jugendliche unter einem Vordach auf dem Gelände der KiTa aufgehalten haben. Es soll sich um zwei Personen im Alter von 15 bis 18 Jahren handeln. Eine Person soll ein helles Oberteil getragen haben. Die zweite Beobachtung wurde von Zeugen gemacht, die ebenfalls an dem Gelände des Kindergartens mit dem Fahrrad vorbeifuhren bzw. während eines Spazierganges vorbeiliefen. Demnach konnten unmittelbar nach der ersten Beobachtung ebenfalls zwei Personen auf dem Gelände gesehen werden. Diese Personen sollen sich unter einem blauen Anbau aufgehalten haben. Eine dieser Personen soll etwa 15 Jahre alt, schlank und etwa 165 Zentimeter groß sein. In Begleitung dieser Person soll ein Kind gewesen sein.

Die beschriebenen Personen haben sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet bzw. sind der Polizei nicht bekannt. Die mit dem Fall befasste Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu diesen Personen geben können.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

