Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Oberjettingen: Audi gestohlen; Hildrizhausen: Vereinsheim aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Jettingen-Oberjettingen: Audi gestohlen

In der Lettenstraße in Jettingen-Oberjettingen wurde zwischen Dienstag, 0:00 Uhr, und Freitag, 12:00 Uhr, ein Audi Q3 gestohlen. Das Fahrzeug mit Böblinger Kennzeichen (BB) war in der Straße abgestellt und hatten einen Wert von circa 15.000 Euro. Der Polizeiposten Gäufelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 07032 95491 0 zu melden.

Hildrizhausen: Vereinsheim aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Donnerstag, 22:00 Uhr, und Freitag, 8:10 Uhr, Zugang zu einem Vereinsheim im Steinhauweg in Hildrizhausen. Es wurde eine Scheibe eingeschlagen, ein Seitenverschlag aufgebrochen und eine Glastür mutmaßlich mit einem Fußtritt gewaltsam geöffnet. Aus den Räumlichkeiten wurden Getränke im geschätzten Wert von circa 100 Euro gestohlen. Die Höhe der Sachschäden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Holzgerlingen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07031 41604 0.

