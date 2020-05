Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannter beschädigt Opel - Zeugen gesucht; Firmeneinbruch

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Unbekannter beschädigt Opel - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Dienstag, 24:00 Uhr und Donnerstag, 15:00 Uhr, einen in der Straße "Neuwengert" in Bietigheim-Bissingen abgestellten Opel. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405 0 entgegen.

Bietigheim-Bissingen: Firmeneinbruch

In der Fritz-Lieken-Straße in Bietigheim-Bissingen kam es am Donnerstag zwischen 1:40 Uhr und 5:30 Uhr zu einem Einbruch in eine dortige Firma. Hierbei wurden mehrere Türen aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht. Neben einem Tresor und zwei Geldkassetten mit Bargeld in unbekannter Höhe wurde auch ein Laptop gestohlen. Die verursachten Sachschäden belaufen sich auf circa 3.000 Euro. Der Polizeiposten Tamm bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07141 601014.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

