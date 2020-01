Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei stellt Reisenden mit zwei Haftbefehlen

Pasewalk (ots)

Am Sonntag (12. Januar 2020) kontrollierten Beamte des Bundespolizeireviers Pomellen auf der BAB 11, Höhe Nadrensee, die Insassen eines polnischen PKW. Deren fahndungsmäßige Überprüfung ergab für einen 29-jährigen Mitfahrer zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Düsseldorf zur Strafvollstreckung wegen des Erschleichens von Leistungen. Eine Geldstrafe von 2734,00 Euro hatte der polnische Staatsbürger zu bezahlen. Sollte er das Geld nicht aufbringen können, drohten ihm 64 Tage Ersatzhaft. Da er dies nicht konnte, verbrachten ihn die Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt Stralsund.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

Torsten Tamm

Telefon: 04192/ 5021010 o. Mobil 0170-5524591

Fax: 04192/ 5029020

E-Mail: torsten.tamm@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell