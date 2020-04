Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Missverständnis führt zu Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person, Stichlingstraße, 38448 Wolfsburg

Am Samstag, gegen 12:30 Uhr, kommt es auf der Stichstraße in Vorsfelde durch ein Missverständnis zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Postbotin auf ihrem Pedelac. Die 61-jährige Fahrerin eines VW Tiguan und die 60-jährige Postbotin haben sich Handzeichen gegeben haben gedacht, dass die jeweils Andere den Vorrang gewährt. Als nun beide Beteiligten ihre Fahrt fortsetzten kam es zu einem Zusammenstoß, wodurch die Postbotin von ihrem Fahrrad stürzte, sich schwere Verletzungen im Gesicht und am Bein zuzog und mittels Rettungswagen in das Klinikum zur weiteren Behandlung verbracht wurde, wo sie stationär aufgenommen werden musste.

