Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Auto von der Straße abgekommen und gegen Hauseingang geprallt

Ludwigsburg (ots)

Als am heutigen Freitag gegen 17.15 Uhr ein 54-jähriger Audi-Fahrer die Kleinaspacher Straße in Richtung Landesstraße 1115 befuhr, bekam dieser gesundheitliche Probleme und wollte daher seinen Audi an den rechten Fahrbahnrand lenken. Hierbei verlor der 54-Jährige jedoch die Kontrolle über seinen Audi und fuhr über zwei kleine Mauern einer Tiefgaragenzufahrt und prallte im Anschluss daran in den Hauseingang eines Mehrfamilienhauses mit zehn Parteien. Zum Glück hielten sich zu diesem Zeitpunkt dort keine Personen auf. Der Fahrer konnte selbstständig aus seinem Audi aussteigen und wurde vom verständigten Rettungsdienst sofort untersucht. Hierbei wurden keine Verletzungen festgestellt. Die mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften ausgerückte Freiwillige Feuerwehr Großbottwar musste nicht eingreifen, da es keine Bedenken zur Statik des Mehrfamilienhauses gab. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Haus und dem Audi entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 35.000 Euro.

