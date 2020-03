Polizei Dortmund

POL-DO: Elektroschrottdieb auf frischer Tat gefasst

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0319

Die Dortmunder Polizei hat gestern Abend (18. März) einen Elektroschrottdieb auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen.

Um kurz nach 23 Uhr erhielt die Polizei einen Einsatz zum Recyclinghof an der Oberste-Wilms-Straße in Dortmund-Wambel. Beim Eintreffen erblickten Polizeibeamte einen Mann, der wiederum beim Erblicken der Polizei in westliche Richtung flüchtete. Auf einem angrenzenden Acker holten sie den Tatverdächtigen ein und nahmen ihn vorläufig fest. Nach eigenen Angaben äußerte der 49-jährige Dortmunder, dass er wohl eine Dummheit begangen habe, indem er Elektroschrott geklaut hat.

Tatsächlich hatte der Tatverdächtige mehrere Elektrogeräte, Kabel, Uhren und einen Laptop in seinen Rucksack gepackt. Diesen stellte die Polizei mitsamt Inhalt sicher.

Den Dortmunder nahmen sie vorübergehend in Polizeigewahrsam. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.

