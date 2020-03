Polizei Dortmund

POL-DO: Auto überschlägt sich bei Verkehrsunfall auf der A 45 - zwei Verletzte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0318

Das Auto einer jungen Frau aus Warendorf hat sich am gestrigen Mittwoch (18. März) auf der A 45 bei Wilnsdorf überschlagen. Beide Insassen wurden verletzt, die Autobahn war zudem kurzfristig in beide Richtungen voll gesperrt.

Zeugenaussagen zufolge fuhr die 21-Jährige gegen 13.40 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der A 45 in Richtung Dortmund. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß sie im dortigen Baustellenbereich gegen eine Warnbake. Der Skoda rutschte nun gegen die rechte Betonschutzwand und prallte anschließend von dieser ab. Der Wagen schleuderte weiter gegen die Mittelleitplanke, durchbrach diese und überschlug sich. Auf der Gegenfahrbahn blieb das Auto auf dem Dach liegen. Zu einem weiteren Unfall mit entgegenkommenden Fahrzeugen kam es glücklicherweise nicht.

Die Fahrerin und ihre 22-jährige Beifahrerin (aus Aachen) konnten den schwer beschädigten Skoda selbstständig verlassen. Rettungskräfte versorgten sie zunächst an der Unfallstelle und fuhren die beiden Frauen anschließend in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Dortmund für etwa 30 Minuten voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Frankfurt konnte ab 15.20 Uhr zunächst auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeifließen. Bis in die späten Abendstunden war die Autobahn auf Grund der Reparaturarbeiten sowohl in Richtung Dortmund als auch in Richtung Frankfurt nur einspurig befahrbar.

