POL-BI: Zusammenhänge zwischen Tankstellen-Überfällen nicht ausgeschlossen Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Gütersloh zu Raub auf Tankstelle in Werther

MK / Bielefeld - Gütersloh - Werther - Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Werther am Montagabend, 10.02.2020, bittet die Polizei Gütersloh die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach den Tatverdächtigen und hat Fahndungsfotos veröffentlicht. In den vergangenen Wochen haben unbekannte Räuber auch Bielefelder Tankstellen überfallen. Die Ermittler der Kriminalpolizei Gütersloh und Bielefeld stehen in engem Kontakt und werten derzeit alle vorhandenen Spuren und Informationen zu den möglichen Tätern aus. Derzeit kann ein Zusammenhang zwischen den Bielefelder Taten und dem Überfall in Werther nicht ausgeschlossen werden.

Die Pressemeldung der Polizei Gütersloh:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4520524

Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen Zeugen und fragen, wer kann Angaben zu den Männern auf den Fahndungsfotos machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

