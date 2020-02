Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall mit Radfahrer an Geschwindigkeitsmessstelle

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Jöllenbeck - Am Donnerstag, 13.02.2020, ist ein Pedelec-Fahrer in Jöllenbeck in Höhe des abgestellten Blitzers Bernd gestürzt. Ersthelfer fanden den schwerverletzten Mann, der nicht ansprechbar war. Zeugen zu dem Unfall sind der Polizei bislang nicht bekannt.

Gegen 21:55 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei Kenntnis, dass sich Personen um einen gestürzten Radfahrer an der Spenger Straße kümmerten. Der Unfall ereignete sich unweit der Einmündung Schlottkamp. Dort war der Blitzer Bernd zur Geschwindigkeitsüberwachung eingesetzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein 48-jähriger Bielefelder zum Unfallzeitpunkt an der Spenger Straße stadtauswärts unterwegs. Dabei benutzte er den Radweg mit seinem Pedelec, als er in Höhe der mobilen Messanlage stürzte.

Ein Notarzt übernahm die medizinische Versorgung vor Ort. Die Besatzung eines Rettungswagens fuhr den Schwerverletzten in ein Bielefelder Krankenhaus. An dem Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Hinweise zu dem Unfall bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell