Polizei Bielefeld

POL-BI: Entwarnung bei Bombendrohung gegen Hotel

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Mitte - Die Durchsuchung des Hotels an der Straße Neumarkt, gegen das am frühen Morgen des Freitag, 14.2.2020, eine anonyme Bombendrohung vorlag (die Polizei berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4520013), wurde gegen 3.40 Uhr von der Polizei beendet. Es wurden keine verdächtigen Gegenstände aufgefunden, niemand kam zu Schaden. Die Gäste konnten sich danach wieder aus den bereit gestellten Bussen in ihre Hotelzimmer begeben. Insgesamt waren 106 Gäste aus dem Hotel evakuiert worden. Der Polizeieinsatz endete vor Ort gegen 4.15 Uhr. Die Ermittlungen zur Identität des anonymen Anrufers und zu den Hintergründen der Bedrohung dauern an.

