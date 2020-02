Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizeikontrolle an der "Tüte": Mann ruft zur Gewalt gegen die Polizeibeamten auf

Bielefeld (ots)

KP / Bielefeld-Mitte

Am Donnerstagabend, 13.02.2020 gegen 18:30 Uhr, wollte ein Streifenwagenteam der Bielefelder Polizei im Stadthallenpark den Bereich des Zugangs zur Stadtbahnhaltestelle, der sogenannten "Tüte", kontrollieren.

Circa 30 Personen, die zum Teil Alkohol konsumierten, hielten sich dort zur der Zeit auf.

Als sich die Beamten im Bereich dieser Personengruppe befanden und dort eine Person kontrollieren wollten, mischte sich ein 49-jähriger Mann aus Harsewinkel, der sich ebenfalls in dieser Gruppe befand, in das Geschehen ein und forderte laut rufend auf, die Beamten "fertig" zu machen, "die sind ja nur zu zweit". Dabei gestikulierte die Person deutlich auffordernd in Richtung der Polizisten.

Die Beamten sprachen den Mann an und führten ihn in Richtung Streifenwagen, um ihn dort abgesetzt von der Gruppe zu kontrollieren.

Dieser verhielt sich jedoch zunehmend aggressiver, beschimpfte und beleidigte die Beamten, trat um sich und versuchte, sich gewaltsam der Kontrolle zu entziehen.

Der 49-jährige wurde in Gewahrsam genommen und zum Polizeipräsidium transportiert.

Bei seiner Durchsuchung wurden mehrere Heroin-Bubbles aufgefunden.

Es wurde ein Strafverfahren wegen des Drogendelikts sowie der Widerstandshandlungen und Landfriedensbruchs und eingeleitet.

