Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Drei Wohnungseinbrüche in Hoffnungsthal und Forsbach

Rösrath (ots)

Die Polizei RheinBerg wurde am Dienstag (03.12.) zu drei Tatorten im Stadtgebiet Rösrath gerufen. Zwei der Tatorte lagen im Stadtteil Hoffnungsthal. Zwischen 07.30 Uhr und 19 Uhr hebelten unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus ein Wohnzimmerfenster auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Ob sie dabei etwas gestohlen haben, war bei der Anzeigenaufnahme noch unklar. Zwischen 17.30 Uhr und 20.05 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter eine Terrassentür zur Küche eines Einfamilienhauses auf und entwendeten diversen Schmuck sowie Bargeld in niedriger fünfstelliger Höhe. Hier wurde ein Polizeihubschrauber für die Fahndung hinzugezogen, da sich Hinweise ergaben, dass die Täter möglicherweise noch im Nahbereich zu finden sind. Die Suche verlief leider negativ. Der dritte Tatort lag in Forsbach. Hier scheiterten die Täter und gelangten offenbar nicht in das Haus. Der Geschädigte hatte diverse Hebelmarken an einem Fenster der Vorderseite sowie an der Hauseingangstür vorgefunden. Der Tatzeitraum erstreckt sich hierbei zwischen Samstag (30.11.) und Montag (02.12.). Zu allen drei Tatorten wurde der Erkennungsdienst für eine Spurensicherung hinzugezogen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei unter 02202 205-0. (ct)

