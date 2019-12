Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbrecher brachen viele Türen in einer Schule auf

Leichlingen (ots)

Viele Türen einer Schule in der Stadtmitte sind von den Tätern aufgebrochen worden.

Eine Lehrerin entdeckte den Einbruch am Montagmorgen (02.12.) gegen 07:00 Uhr und informierte den Hausmeister. Gemeinsam sichtete man den Schaden und verständigte die Polizei.

Durch eine Terrassentür gelangten die Täter in einen Klassenraum. Von dort aus schafften sie es in den Gebäudeflur und machten sich an rund 10 Türen im Erdgeschoss zu schaffen. Einige Türen hielten stand. Doch die Räume, die sie aufbrechen konnten, wurden komplett durchwühlt.

Der Sachschaden, den die Täter angerichtet haben, wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei Anzeigenaufnahme jedoch noch nicht gesagt werden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag (29.11.), 18:00 Uhr und Montag (02.12.), 07:00 Uhr. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

