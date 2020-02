Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Tankstelle in Werther

Gütersloh (ots)

Werther (FK) - Am Montagabend (10.02., 21.50 Uhr) kam es in Werther zu einem schweren Raub auf eine Tankstelle am Schwarzen Weg.

Zwei Tatverdächtige betraten das Ladenlokal und forderten unter Vorhalt eines Revolvers Geld. Zwischen dem zum Tatzeitpunkt anwesenden Mitarbeiter und den Tatverdächtigen kam es anschließend zu einem Gerangel. Im Zuge dessen zog sich einer der Tatverdächtigen möglicherweise an der linken Hand eine Schnittverletzung zu. Die beiden Tatverdächtigen verließen den Tatort ohne Beute in Richtung der Oststraße.

Nach der Auswertung der Überwachungskamera kann folgende Täterbeschreibung herausgegeben werden: Ebenso sind Fotos über das Zentrale Fahndungsportal der Polizei NRW online gestellt worden. https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/werther-westfalen-schwerer-raub

Der erste Mann kann wie folgt beschrieben werden: - Südländisches Erscheinungsbild - Dunkelgrüner Kapuzenpullover mit schwarz-grauer Aufschrift "CANADA" - Cappy mit gelb-grauer Aufschrift "HIGH" - Tarnfarbene Hose - Ein Tuch als Maskierung vor dem Gesicht

Der zweite Mann, welcher vermutlich eine Verletzung an der Hand hat, kann wie folgt beschrieben werden: - Südländisches Erscheinungsbild - Hellgraue Hose, vermutlich eine Jogginghose - Schwarzer Kapuzenpullover mit Reißverschluss - Schwarze Schuhe - Blaue Handschuhe

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Männern machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

