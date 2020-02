Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand auf Versmolder Friedhof

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Am frühen Donnerstagmorgen (13.02., 06.30 Uhr) meldete eine Zeugin Feuer auf dem Friedhof an der Friedhofstraße/ Am Zoll.

Das Feuer an einem Müllcontainer konnte durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden.

Möglichweise ist ein bislang unbekannter Mann für den Brand verantwortlich. Dieser ist ca. 30 Jahre alt, trug am Donnerstagmorgen einen Rucksack auf dem Rücken und hat sich zuvor in der unmittelbaren Nähe aufgehalten.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Feuer machen? Wer hat verdächtige Personen, bzw. die verdächtige Person beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell