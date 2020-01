Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Hinweise nach Unfallflucht erbeten

Rastatt (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Montag einen auf dem Parkplatz 'Tor 7' in der Mercedesstraße abgestellten BMW beschädigt und sich im Anschluss aus dem Staub gemacht. Zur Instandsetzung des BMW müssen rund 4.000 Euro aufgebracht werden. Möglicherweise steht mit dem Unfall die Fahrerin eines anderen BMW, älteres 5er Modell, Farbe Grau, in Verbindung. Der 5er BMW soll direkt neben dem nun beschädigten Wagen geparkt haben. Die Fahrerin wird als 20 bis 21 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß mit langen blonden Haaren beschrieben. Mögliche Zeugen des Malheurs, was sich zwischen 14 Uhr und 23:25 Uhr zugetragen haben dürfte, oder wer Hinweise zu dem beschriebenen 5er BMW und/oder der jungen Frau geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07222 761-0 an die Ermittler des Polizeireviers Rastatt. /wo

