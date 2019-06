Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kirchzarten: Gestürzter Radfahrer stirbt im Krankenhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Von einem Passanten wurde am Dienstagvormittag (18. Juni), kurz vor 11.15 Uhr, ein lebloser Mann neben einem Fahrrad an einem Grundstück in der Burger Straße aufgefunden. Die Ermittlungen des hinzugerufenen Unfalldienstes der Polizei ergaben, dass es sich um einen 74-jährigen Mann handelt, der offenbar mit seinem City-Bike gestürzt war. Zur sofortigen ärztlichen Versorgung wurde er in eine Klinik verbracht, wo er kurze Zeit später verstarb. Möglicherweise waren medizinische Gründe die Ursache für den Sturz. Bislang ist unklar, wann genau der Vorfall geschah. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Ereignis geben können, sich beim Verkehrsunfalldienst in Freiburg unter Telefon 0761/882-3100 zu melden.

