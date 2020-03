Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung: Nach Unfall eines Radfahrers am Ostpark - mutmaßlicher Fahrer meldet sich bei der Polizei

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0315

Am gestrigen Dienstag haben wir unter der lfd. Nr. 0307 über einen Verkehrsunfall in der Nacht zu Samstag (14. März) berichtet. Ein bis dahin unbekannter Radfahrer prallte offenbar gegen einen Pkw in der Straße Am Ostpark. Weil die Polizei eine nicht geringe Menge Blut am Unfallort feststellte, war nicht auszuschließen, dass der mutmaßliche Radfahrer sich durch den Sturz schwer verletzt hatte.

Am heutigen Mittwoch (18. März) meldete sich nun ein 30-jähriger Dortmunder bei der Polizei. Der Mann machte Angaben zu einem möglichen Unfallgeschehen. Seine Verletzungen wurden zudem in einem Krankenhaus behandelt.

Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebenden für die Mithilfe bei der Suche.

Siehe dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4549896

