Polizei Dortmund

POL-DO: Feueralarm: Tunnel der B236 bei Dortmund-Wambel in beide Fahrtrichtungen gesperrt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0314

Wegen eines automatisch ausgelösten Feueralarms hat ein Schrankensystem die Zufahrt in den Tunnel Wambel auf der Bundesstraße 236 in Dortmund abgeriegelt. Deshalb bildeten sich Staus in Richtung Lünen und in Richtung Schwerte.

Die Dortmunder Feuerwehr und die Polizei haben die Tunnelanlage überprüft und festgestellt, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Die Zufahrt zum Tunnel ist wieder frei. Der Stau wird sich auflösen.

