POL-DO: Fahrverbot auf der Bundesstraße 1 in Dortmund: Polizei kündigt Kontrollen an

Ab Dienstag (24.3.2020) gilt auf der Bundesstraße 1 in Dortmund rund um die Uhr das von der Stadt Dortmund angeordnete Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen. Die Dortmunder Polizei bereitet bereits für die Anfangsphase Kontrollen an. Diese Kontrollen gehen in der Alltag über.

Mehrere Schilder weisen Lkw-Fahrer u.a. auf der A40 in Richtung Dortmund auf das Fahrverbot hin. Ein Verstoß kann 75 Euro kosten.

Weitere Hintergründe zum Durchfahrtverbot für Lkw veröffentlicht die Stadt Dortmund in dieser Medieninformation:

https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/nachrichtenportal/alle_nachrichten/nachricht.jsp?nid=625286

