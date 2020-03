Polizei Dortmund

POL-DO: Vermisster aus Gelsenkirchen auch in Dortmund gesucht!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0313

Die Polizei in Gelsenkirchen sucht seit Sonntag, 15. März 2020, einen vermissten 71-Jährigen Gelsenkirchener und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Senior hat seine Wohnung in Buer mit unbekanntem Ziel verlassen und ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Angehörige und Vermieter hatten letztmalig am Samstag, 14. März, Kontakt mit dem Gesuchten. Einen Tag später alarmierten sie die Polizei.

Bisherige Ermittlungen und Suchmaßnahmen verliefen erfolglos. Der Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß, korpulent, hat kurze graue Haare und ist Brillenträger.

Hinweise auf den Verbleib des 71-Jährigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen über den Notruf 110, die Rufnummer 0209 365-7112 (Kriminalkommissariat 11) oder die Rufnummer 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

Nach jetzigem Kenntnisstand ist es nicht ausgeschlossen, dass der Gesuchte sich auch in Dortmund aufhalten könnte, da er hier Verwandte hat und auch in Dortmund geboren ist. Wenn Sie ihn in Dortmund sehen, rufen Sie bitte die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231 - 132 7441 an oder die o. g. Rufnummern der Gelsenkirchener Polizei.

Hier geht es zum Foto und zur Pressemeldung der Polizei Gelsenkirchen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4550976

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Cornelia Weigandt

Telefon: 0231-132 1022

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell