Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Unfall eines unbekannten Radfahrers am Ostpark - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0307

Spuren eines offensichtlichen Verkehrsunfalls hat eine Autobesitzerin am vergangenen Samstag (14. März) in der Straße Am Ostpark festgestellt. Der oder die mögliche Verursacher/in war jedoch weit und breit nicht zu sehen.

Ermittlungen zufolge prallte demnach ein Fahrrad gegen Kotflügel und Motorhaube eines abgestellten Toyotas. Der oder die Radfahrer/in stürzte dabei vermutlich zu Boden und verlor eine nicht geringe Menge Blut. Das beschädigte Fahrrad wurde nach dem Sturz noch wenige Meter weiter geschoben und anschließend zurückgelassen. Zeugen hörten in der Nacht auf Samstag gegen 0.50 Uhr einen lauten Knall in der Straße. Es liegt nahe, dass zu diesem Zeitpunkt der Unfall passiert ist.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Haben Sie den Zusammenstoß am Ostpark gehört oder vielleicht sogar beobachten können? Der/die Radfahrer/in könnte dabei nicht unerheblich verletzt worden sein. Hinweise nimmt die Polizeiwache Körne unter der Rufnummer 0231-132-3321 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell