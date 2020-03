Polizei Dortmund

POL-DO: Dortmunder Polizei sucht Zeugen nach Raub im Keuning Park

Dortmund (ots)

Zwei unbekannte Tatverdächtige haben in der Nacht zu Samstag (14. März) drei Mendener im Keuning Park ausgeraubt.

Das Trio (17 und 18 Jahre alt) gab an, gegen kurz nach 1 Uhr von den zwei Unbekannten angesprochen worden zu sein. Erst forderten sie ein Handy zum Telefonieren. Als sich ihre Opfer weigerten, rissen sie einem von ihnen das Handy aus der Hand. Im Tausch gegen eine Jacke wollten sie es angeblich wieder aushändigen. Beim Tausch, in dem der 17-jährige sein Mobiltelefon wieder zurückerlangen wollte, gab es ein Gerangel, Schläge in das Gesicht und Tritte gegen das Bein des Mendeners. Letztlich flüchteten die beiden Tatverdächtigen mit der Jacke, aber ohne Telefon, über die Kurfürstenstraße in die Westerbleichstraße in westliche Richtung. In Höhe der Schützenstraße verloren die beiden nacheilenden Zeugen die Tatverdächtigen aus den Augen.

Die Mendener beschrieben die Räuber als: Südländer, ca. 18 Jahre alt, ca. 180 cm groß. Einer von ihnen soll dünn sein, einen Dreitagebart tragen und eine schwarze Kappe sowie eine Gucci-Bauchtasche getragen haben. Der andere, mit einer normalen Statur, soll eine schwarze Kappe, eine rote Jacke und eine blaue Trainingshose vom FC Chelsea getragen haben. Zudem hat er lockige, zum Zopf gebundene Haare, den Kopf an den Seiten vermutlich kahlrasiert.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können bitten wir, sich mit der Krimninalwache unter 0231 - 132 7441 in Verbindung zu setzen.

