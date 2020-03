Polizei Dortmund

POL-DO: Dortmunder Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung in Lütgendortmund

Dortmund (ots)

Ermittler der Dortmunder Polizei suchen Zeugen nach einer Brandstiftung in Lütgendortmund am frühen Sonntagmorgen (15. März).

Betroffen vom Brand bzw. dessen Folgen sind insgesamt vier Mehrfamilienhäuser in den Straßen Neu-Crengeldanz-Straße, In der Schmechting und der Idastraße. Um kurz nach 5 Uhr am Sonntag wurde der Brand gemeldet.

Nach jetzigem Kenntnisstand geht die Polizei von Brandstiftung in einem Keller in der Neu-Crengeldanz-Straße und in der Idastraße aus. Teilweise sind die Häuser mit einer Tiefgarage verbunden, hierdurch entwickelte sich der Rauch schnell in die Objekte.

Zur Aufklärung der Tat benötigt die Polizei Zeugen: Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231 - 132 7441 entgegen.

Hier geht's zur Pressemeldung der Feuerwehr vom 15.03.2020, 11:47 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115869/4547650

