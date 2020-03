Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Hochzeitskorso im Autobahnbereich - Polizei stellt Führerscheine sicher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0298

Mit ihren Autos sollen mehrere Fahrer am Samstagabend (14.3.) im Autobahnbereich in Schlangenlinien gefahren und andere Verkehrsteilnehmer ausgebremst haben. Bei ihrer Kontrolle auf der A 45 stellten Polizeibeamte fünf Führerscheine sicher.

Gegen 19 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass ein möglicher Hochzeitskorso auf der A 43 in Richtung Wuppertal unterwegs war. Fünf Fahrzeuge fuhren demnach abwechselnd in Schlangenlinien, bremsten den nachfolgenden Verkehr stark aus und verhinderten, dass andere Fahrer sie überholen konnten. Zudem überholten sie selbst über den Seitenstreifen oder im Bereich von Aus- und Auffahrten. Über die A 2 in Richtung Hannover fuhr die Gruppe weiter auf die A 45 in Richtung Frankfurt. Als die Wagen den Rastplatz Kirchlinde (vor der Anschlussstelle Dortmund-Hafen) ansteuerten, kontrollierten die Beamten die Personen.

Bei den Fahrern handelte es sich um vier Männer aus Marl im Alter von 26 bis 30 Jahren sowie um einen 24-Jährigen aus Witten. Die Polizisten stellten die Führerscheine sicher und untersagten ihnen die Weiterfahrt. Darüber hinaus war der Führerschein eines Fahrers (26) zur Einziehung ausgeschrieben. Für eines der Autos bestand zudem kein Versicherungsschutz.

Die Ermittlungen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fahren sowie der weiteren Verstöße dauern an.

Hinweis für Medienvertreter: Nachfragen zu dieser Pressemeldung richten Sie bitte ab Montag zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle der Dortmunder Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell