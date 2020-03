Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei fasst mutmaßliche Pkw-Aufbrecher in Dortmund-Asseln

Dortmund (ots)

Die Dortmunder Polizei hat am Samstag (14.3.) in Asseln drei mutmaßliche Pkw-Aufbrecher vorläufig festgenommen. Eine aufmerksame Zeugin hatte die Beamten alarmiert.

Ihren Angaben zufolge bemerkte die Dortmunderin die Tatverdächtigen gegen 22 Uhr im Rubbertweg. Mit einer Taschenlampe leuchtete das Trio auffällig in dort geparkte Autos hinein. Bei einem Fahrzeug sah es zudem so aus, als wären die Männer in den Innenraum gelangt. Wenig später waren sie verschwunden.

Im Rahmen der Fahndung entdeckten Zivilbeamte am Asselner S-Bahnhof drei Männer, auf die die Zeugenbeschreibung passte. Nahezu gleichzeitig stellten weitere Polizisten in den Straßen Rubbertweg, Wiscelsusweg sowie Am Ostbrink jeweils ein Auto mit eingeschlagener Seitenscheibe fest. Nach ersten Erkenntnissen wurden daraus eine Geldbörse, Zigaretten, Kleidung sowie eine Taschenlampe entwendet.

Bei der Durchsuchung des Trios sowie in unmittelbarer Nähe fanden die Polizisten entsprechende Gegenstände und nahmen die Männer im Alter von 24, 28 und 29 Jahren fest. Ihr Weg führte ins Polizeigewahrsam, die Ermittlungen dauern an.

Hinweis für Medienvertreter: Nachfragen zu dieser Pressemeldung richten Sie bitte ab Montag zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle der Dortmunder Polizei.

