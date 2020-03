Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub auf Autofahrer

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0294

Nach einem Raubüberfall auf einen Pkw-Fahrer im Dortmunder Stadtteil Brünninghausen am Donnerstag (12.3.2020) bittet die Polizei Zeugen um Hinweise auf den derzeit unbekannten Täter. Vor allem eine Passantin mit Hund könnte den Verdächtigen beschreiben.

Gegen 10.10 Uhr saß ein 59-jähriger Dortmunder auf der mittleren Terrasse des Parkplatzes am Rombergpark in seinem Pkw, als ihm ein Radfahrer durch das geöffnete Fenster auf der Fahrerseite einen Gegenstand an den Hals hielt. Er forderte Bargeld und erhielt einen Umschlag mit Scheinen.

Dann flüchtete der Mann mit einem Fahrrad in Richtung Hörde/Nortkirchenstraße. Auf dem Parkplatz musste der flüchtende Radfahrer einer Hundehalterin ausweichen.

Täterbeschreibung: 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, sportlicher Typ, schwarze Hose, schwarzer Kapuzenpullover, schwarzgelbe Kappe, grauweißes Mountainbike.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Peter Bandermann

Telefon: 0231-132-1023

E-Mail: Peter.Bandermann@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell