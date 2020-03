Polizei Dortmund

POL-DO: Ladendieb flüchtet mit Auto und einem Verkäufer auf der Motorhaube

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0290

Gestern (11. März) in einem Supermarkt in der Roßbachstraße in Dortmund: Es ist kurz nach 15 Uhr, eine 32-jährige Zeugin beobachtet einen Mann beim Diebstahl. Sie und ihr Mann informieren das Personal des Supermarkts darüber. Ein 40-jähriger Mitarbeiter rennt dem Dieb hinterher, hinaus auf den Parkplatz und stellt sich vor dessen Auto.

Der Tatverdächtige startet den Motor, setzt zurück und fährt dann tatsächlich nach vorne los. Der Mitarbeiter des Supermarktes stürzt auf die Motorhaube und krallt sich an den Scheibenwischern fest. Der Unbekannte fährt weiter, versucht den ungebetenen Fahrgast durch Bremsen und Beschleunigen abzuschütteln. An der Ecke Huckarder Straße / Allensteiner Straße schleudert der Mann zu Boden und verletzt sich - glücklicherweise nur leicht.

Eine Reihe von Zeugen beobachtet die irre Fahrt des Ladendiebs und kann der Polizei eine Beschreibung vom Hergang, dem Auto, dem Kennzeichen und den Insassen, einem Mann und einer Frau, geben.

Die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Cornelia Weigandt

Telefon: 0231-132 1022

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell