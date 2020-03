Polizei Dortmund

POL-DO: Tötungsdelikt in Dortmund-Wickede: 33-jähriger Mann verstorben

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0292

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Bei einem Streit in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Dortmund-Wickede ist am Donnerstag (12.3.2020, ca. 15.40 Uhr) ein 33-jähriger Mann getötet worden.

Vorläufig festgenommen wurde am Tatort eine 34-jährige Frau. In unmittelbarer Nähe des Tatorts landete ein Rettungshubschrauber.

Die Polizei hat eine Mordkommission gebildet. Derzeit können keine weiteren Informationen erteilt werden.

Weitere Auskünfte erteilt Staatsanwältin Sandra Lücke am Freitag (13.3.2020) unter Tel. +491723752758.

