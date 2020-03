Polizei Dortmund

POL-DO: Dortmunder spendet Geld an Obdachlosen - Trickdiebe verfolgen ihn

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0299

Nach einem Einkauf in einem Supermarkt an der Rheinischen Straße im Dortmunder Unionviertel schenkte ein 66-jähriger Mann am Freitag (13.3.) einem Obdachlosen etwas Geld. Drei unbekannte Männer folgten dem 66-Jährigen dann bis in den Aufzug eines benachbarten Mehrfamilienhauses. Um dort einen Diebstahl zu begehen.

Gegen 10.45 Uhr erkundigten die Männer sich bei dem Mieter im Aufzug zunächst danach, wo in dem Haus ein Zahnarzt seine Praxis habe. Dann sackte einer der drei Männer zusammen. Die zwei weiteren Männer taten so, als würden sie Erste Hilfe leisten. Schließlich verließen sie den Aufzug wieder. Wenig später stellte der 66-Jährige fest, dass die über seinen Rollator gehängte Einkaufstasche aufgeschlitzt war und dass die Geldbörse fehlte.

Der Schwächeanfall war also nur vorgetäuscht. Es handelt sich um einen hinterhältigen Trickdiebstahl. Die Täter erbeuteten u.a. eine EC-Karte. Die Masche: Durch den vorgetäuschten Notfall lenkten sie ihr Opfer ab, so dass der Mann den Diebstahl nicht bemerkte.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei sprachen die Täter vermutlich russisch. Die Täterbeschreibungen:

Täter 1: etwa 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, Wollmütze, langer Vollbart, schwarze Lederjacke, blaue Jeans.

Täter 2: etwa 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, Dreitagebart, schwarze Kappe, blauer Adidas-Trainingsanzug mit weißen Streifen, rote Nike-Schuhe.

Täter 3: schwarze Stoffjacke, schwarze Jeans.

Die drei Männer hatten eine normale Statur und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Sie flüchteten nach der Tat über die Rheinische Straße in Richtung Möllerstraße.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Peter Bandermann

Telefon: 0231-132-1023

E-Mail: Peter.Bandermann@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell