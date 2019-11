Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Kusel (ots)

Am Samstag, 23.11.19 zwischen 10:00 Uhr und 16:30 Uhr fand ein Einbruch in ein Anwesen in der Hollerstraße statt. Nachdem sich unbekannte Täter Zugang durch eine Kellertür verschafften, gelangten sie in die Wohnräume. Vermutlich wurden sie durch den anwesenden Hund der Wohnungsinhaberin gestört und verließen ohne Beute das Anwesen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de entgegen

