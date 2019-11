Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Illegal geschlachtete Schafe

Finkenbach-Gersweiler (ots)

Zum wiederholten Male kam es im Bereich der Polizeiinspektion Rockenhausen zu illegalen Schafschlachtungen. So wurden am 23.11.19 in der Gemarkung Finkenbach-Gersweiler zwei weitere Schafkadaver gefunden, bei welchen es sich um Reste von im Wald augenscheinlich fachgerecht geschlachteten schwarzen Schafen handelte. Die Kadaver wurden im Bereich zwischen Finkenbach-Gersweilen und Schmittweiler gefunden. Die Polizei sucht nun nach dem Schafbesitzer und ermittelt nach den Hintergründen der Schlachtung. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung bzgl. verdächtigen Wahrnehmungen in den letzten Tagen an der genannten Örtlichkeit.

