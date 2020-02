Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots)

Am Samstagmittag, dem 22.02.2020, befuhr eine 47-jährige Frau mit ihrem PKW die B10 aus Richtung Landau kommend. Sie nahm die Abfahrt in Richtung Petersberg und kam in der dortigen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem sie ein Verkehrszeichen beschädigt hatte, kam die Frau mit ihrem PKW im Straßengraben unverletzt zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Einen Atemalkoholtest lehnte die Frau ab. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Die Fahrerin wird bis auf Weiteres auf ihre Fahrerlaubnis verzichten müssen. I pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell