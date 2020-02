Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: HAI GESTRANDET

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am Samstagabend torkelte ein als großer blauer Hai verkleideter Mann entlang der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben. Da er mehrfach auf die Fahrbahn torkelte, so dass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen/ bremsen mussten, wurde er schließlich nach Hause gebracht. |piwfb

