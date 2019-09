Polizeidirektion Hannover

Seit Ende August ist der 27-jährige Sandi S. aus Lagenhagen vermisst gewesen. Heute (20.09.2019) ist der junge Mann wohlbehalten angetroffen worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann am Tag seines Verschwindens in eine Klinik eingeliefert worden und befand sich offenbar in Behandlung. Dies wurde der Polizei nun bekannt. Vorausgegangenen waren umfangreiches Suchmaßnahmen, unter anderem hatte aufgrund von Hinweisen noch Freitagvormittag ein Polizeihubschrauber im Bereich Stöcken nach ihm gesucht. /ahm, has

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4374373

