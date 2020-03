Polizei Dortmund

POL-DO: Jugendliche rauben Jugendliche aus - Polizei ermittelt

Dortmund (ots)

Die Dortmunder Polizei ermittelt gegen zwei bislang namentlich noch unbekannte Räuber, die am vergangenen Freitag (13. März) zwei 17-jährige Dortmunder an der Köln-Berliner-Straße, in Höhe der Hausnummer 21, ausgeraubt haben.

Nach Angaben der beiden 17-Jährigen sprachen die jugendlichen Räuber gegen 12 Uhr einen von ihnen an und forderten Geld. Um ihrer Forderung, auf die der Junge nicht eingehen wollte Nachdruck zu verleihen, zeigten sie ein Messer vor. Der zweite 17-Jährige stellte sich zwischen die Angreifer und den Jugendlichen, bevor das Duo unvermittelt zuschlug.

Daraufhin händigte einer der beiden seine Lautsprecherbox aus. Die Tatverdächtigen flüchteten. Sie können aber beide wiedererkannt werden, zudem gibt es Hinweise auf ihre Identität.

Rettungskräfte versorgten die beiden leicht verletzten Jugendlichen.

Die Ermittlungen dauern an.

