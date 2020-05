Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Fahrzeug landet im Acker

Zeugen gesucht

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Sonntag gegen 03:00 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein weißer VW Golf auf, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vom Edeka Großmarkt kommend die Straße "Auf der Steig" in Richtung Klinikum befuhr. Das verlassene Fahrzeug konnte kurze Zeit später gegenüber der Firma Andris in einem Acker stehend festgestellt werden. Der später hinzugekommene Fahrzeugbesitzer gab an, dass er sein Fahrzeug im Bereich der Fa. Andris mit steckendem Fahrzeugschlüssel abgestellt hatte. Eine bislang unbekannte Person sei dann mit seinem Fahrzeug weggefahren. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Sachdienliche Hinweise diesbezüglich werden erbeten an das Polizeirevier Villingen, Tel.: 07721/6010.

