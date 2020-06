Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen/Lkrs. Tuttlingen) - Alkoholisiert Fußgänger angefahren und geflüchtet

Wehingen/Lkrs. Tuttlingen (ots)

Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Sonntag um 17.00 Uhr auf der Landstraße 433 zwischen Wehingen und Reichenbach in Höhe des Wertstoffhofes gekommen. Ein 65 Jahre alter Fußgänger lief mit seinem nicht angeleinten Hund am Fahrbahnrand der Landstraße in Richtung Wehingen als unvermittelt sein Hund in Richtung Fahrbahnmitte ausbüchste. Zur selben Zeit befuhr ein 69 Jahre alter Golf-Lenker die Straße von Wehingen in Richtung Reichenbach. Der 65-jährige Hundehalter versuchte mit einer Fußbewegung seinen Hund an den Fahrbahnrand zu bewegen wobei er von dem Golf am rechten Bein erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Golffahrer hielt kurz an und schaute nach dem verletzten Fußgänger. Noch vor dem Eintreffen der Polizei und des Rettungsdienstes entfernte er sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Der 65-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Etwa zwei Stunden nach dem Unfall gab sich der 69-jährige Golffahrer bei einer umliegenden Polizeidienststelle als Unfallverursacher zu erkennen. Bei der anschließenden Überprüfung konnte ein möglicher Grund für die Flucht des Fahrers ausfindig gemacht werden - er stand unter Alkoholeinwirkung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden bei ihm zwei Blutproben entnommen. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort rechnen. Der Verkehrsdienst aus Zimmern ob Rottweil, welcher aufgrund der Schwere der Verletzungen und der Unfallklassifizierung die Bearbeitung des Verkehrsunfalls übernommen hat, sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst unter der Telefonnummer 0741/348790 zu melden (AM).

