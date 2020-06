Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Wohnungstür durch Böller beschädigt

Vöhrenbach/Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Einen besonders üblen Scherz haben sich Unbekannte Montagnacht um 02.55 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Herzogenweiler Straße 6 gemacht. Durch die unverschlossene Haupteingangstür betraten der oder die Täter das Gebäude und zündeten vor der Wohnungstür eines 24-jährigen Hausbewohners einen Böller. Durch die Detonation wurde die Tür leicht beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Furtwangen unter der Telefonnummer 07723/929480 entgegen (AM).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK Andre Meyer

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell