Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots)

Ein Mobiltelefon sowie eine vergoldete Münze ist die Beute eines Einbrechers der am Mittwochnachmittag in eine Wohnung in der Memeler Straße in Karlsruhe-Durlach eingestiegen ist.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangte der Eindringling zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr über ein Hinterfenster in die Wohnung. Dort öffnete er nahezu alle Schränke und Schubladen und nahm die aufgefundenen Wertgegenstände an sich. Im Anschluss ging der Dieb vermutlich über den Hauseingang wieder nach draußen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721/49070 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell