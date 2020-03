Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch - Dörschach: Kennzeichen von Anhängern gestohlen; Sindelfingen: Brennende Fass-Sauna

Ludwigsburg

Weil im Schönbuch - Dörschach: Kennzeichen von Anhängern gestohlen

Zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 17:30 Uhr, wurden amtliche Kennzeichen von Anhängern gestohlen, die in Weil im Schönbuch - Dörschach auf dem Parkplatz beim Kleintierzüchterverein abgestellt waren. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 13 2500 zu melden.

Sindelfingen: Brennende Fass-Sauna

Nachdem am Sonntag in Sindelfingen in der Wegenerstraße eine Fass-Sauna in Betrieb genommen worden war, geriet sie gegen 22:10 Uhr in Brand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Den ersten Meldungen zufolge schlugen die Flammen bis zu fünf Meter hoch. Die Fass-Sauna stand auf einem Anhänger und wurde mittels eines Holzofens betrieben. Es entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. Das Feuer schlug auf keine weiteren Objekte über und es wurde auch niemand verletzt. Die Feuerwehr Sindelfingen war mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort.

