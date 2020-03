Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle in Sersheim und Gärtringen

Ludwigsburg (ots)

Sersheim: Kradlenker leicht verletzt

Am Samstag befuhr ein 54-jähriger Fahrer eines Citroens gegen 20.28 Uhr die Kreisstraße 1683 von Kleinglattbach kommend in Richtung Bietigheim-Bissingen. Wenige Augenblicke zuvor, hatte sich auf der Gegenfahrbahn ein Wildunfall ereignet, bei dem ein Reh angefahren wurde. Das Reh lag dabei noch auf der Fahrbahn. Der 54-Jährige bemerkte den Wildunfall und bremste sein Fahrzeug ab. Ein nachfolgender 16-jähriger Kradlenker, der mit einer Piaggio unterwegs war, erkannte die Situation allerdings zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Dabei stürzte der Kradlenker. Durch den Rettungsdienst wurde der 16-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Kreisstraße zeitweise gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Gärtringen (Kreisverkehr Westumfahrung/K 1075/1067): Fahrzeugüberschlag hat eine Schwerverletzte zur Folge

Am frühen Sonntagmorgen befuhr eine 25-jährige Fahrerin eines Fiat 500 gegen 00.14 Uhr die Westumfahrung von Gärtringen von der Bundesstraße 14 kommend in Richtung Kreisverkehr zu den angrenzenden Kreisstraßen 1075/1067. Die Fahrerin kam dabei zunächst aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über eine sich vor dem Kreisverkehr befindliche Verkehrsinsel. Im Anschluss fuhr sie ungebremst weiter und überschlug sich über den Kreisverkehr hinweg. Schließlich schleuderte der Pkw in einen angrenzenden Feldweg und blieb liegen. Dabei wurden ein Baum und ein Verkehrszeichen beschädigt. Durch Einsatzkräfte der Polizei, die Erste Hilfe leisteten, konnte die Fahrerin aus dem Fahrzeug geborgen werden. Rettungskräfte transportierten die Schwerverletzte mit einem Hubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 27.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Feuerwehr Deckenpfronn war mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, einem Notarztfahrzeug sowie einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte fünf Streifenbesatzungen im Einsatz. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Kreisverkehr zeitweise gesperrt. Hierbei kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell