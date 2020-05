Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Müllcontainer brannten - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Unbekannte haben am Mittwochvormittag (27. Mai, 10:45 Uhr) drei Müllcontainer auf einem Friedhof an der Fiskusstraße in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Tonnen brannten vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Die Kripo bittet um Hinweise. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 11 unter 0203 2800.

