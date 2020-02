Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Großseifen/Dreisbach - 2 Fälle von Kupferkübeldiebstahl - Zeugen gesucht

Großseifen + Dreisbach (ots)

Am Mittwochabend (26.02.2020) kam es in Großseifen (In der Bitz) und Dreisbach (Oststraße) zu zwei Diebstählen von Kupferkübeln. Es wurden jeweils die Blumen ausgeleert und die Kübel mitgenommen. In einem Fall konnte ein Täter bei der Tat gefilmt werden. Ein weiterer Täter wartete in einem Auto. Das Kennzeichen konnte jedoch nicht abgelesen werden. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



