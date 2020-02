Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Eppenrod - Einbruch in Halle -

Eppenrod (ots)

Zum wiederholten Mal kam es zu einem Einbruch in eine landwirtschaftlich genutzte Halle in Eppenrod. Diese liegt an der Verlängerung der Gartenstraße. Festgestellt wurde dies am Mittwochmorgen (26.02.). Entwendet wurden zwei Maschinen sowie eine größere Menge an gesägtem Brennholz. Etwaige Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Diez in Verbindung zu setzen.

