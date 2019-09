Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Brand einer Lagerhalle

Kamp-Lintfort (ots)

Am 27.09.2019, gegen 00:32 Uhr, geriet in der Ortslage Saalhoff, aus bislang ungeklärter Ursache ein ca. 100 x 70 Meter großer Lagerhallenkomplex auf einem ländlich gelegenen Anwesen in Brand. Die Lagerhallen gehören zu einem Futtermittel verarbeitenden Betrieb und sind teilweise eingestürzt. In den Lagerhallen wurden Lebensmittelreste aller Art gelagert. Es wird derzeit versucht, ein Übergreifen auf das Wohnhaus zu verhindern. Die Löscharbeiten dauern an. Es ist mit hohem Sachschaden zu rechnen. Durch den Brand kam es im Bereich Kamp-Lintfort zu einem Ausfall der Stromversorgung. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

