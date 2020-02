Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt 59-jährigen Umweltsünder - Ratingen - 2002070

Mettmann (ots)

Am Freitag (07. Februar 2020) wurde die Polizei nach Ratingen-Breitscheid gerufen, da ein Zeuge auf einen Mann aufmerksam wurde, der illegal am Wanderparkplatz "Am Sondert" Sperrmüll entsorgte.

Gegen 10:30 Uhr konnte der Zeuge beobachten, wie der Fahrer eines Miet-Lkws, ein 59-jähriger Ratinger, auf den Parkplatz fuhr, ausstieg und dann begann, seinen Sperrmüll, hauptsächlich alte Einrichtungsgegenstände, zu entladen und dort unerlaubterweise zu entsorgen. Darüber hinaus bemerkte er, dass die Kennzeichen des Lkws sowie diverse Aufschriften abgeklebt waren. Richtigerweise alarmierte er umgehend die Polizei, welche den 59-jährigen Fahrer wenig später ausfindig machen konnte.

Auf ihn warten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen illegalem Sperrmüllabladens sowie eine Strafanzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs.

