Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hahn bei Bad Marienberg - Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab

Hahn bei Bad Marienberg (ots)

Am Donnerstag, dem 27.02. befuhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer um 11.15 Uhr, die K70 aus Richtung Höhn kommend in Richtung Hahn. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf regennasser Fahrbahn, von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Waldstück drehte sich das Fahrzeug um die eigene Achse, kippte auf die linke Fahrzeugseite und blieb in dieser Stellung liegen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

